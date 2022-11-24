وزير مالية الدبيبة: يجب حشد الطاقات نحو التحول الرقمي

اجتمع وزير المالية بحكومة الدبيبة، خالد المبروك، بلجنة مشروع إصلاح المالية العامة، حرصا من وزارة المالية على التحول نحو نظام الرقمنة المالية، بحسب تعبيرها.

وأكد المبروك ضرورة تظافر الجهود وحشد الطاقات نحو التحول الرقمي للبيانات المالية الحكومية بالإضافة لنظام الخزانة الموحد ونظام الدفع الإلكتروني من أجل تطوير القطاع المالي وتحسين مستوى أدائه.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “اختتم المجتمعون اجتماعهم بدراسة كافة الخطوات التي تم اتخاذها في المراحل الأولى للمشروع وإعداد تقارير متكاملة عن المعوقات والعراقيل التي تواجه تنفيذه، سواء كانت إجراءات قانونية او إدارية لأجل عرضها على الجهات التشريعية أو التنفيذية ذات الاختصاص من أجل نجاحه وسرعة التحول نحو الرقمنة المالية للنظام المالي للدولة في أسرع وقت ممكن”.