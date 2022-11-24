أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الخميس 24 – 11 – 2022

تتابع بوابة افريقيا أسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث بلغ سعر أونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الخميس، بلغ 1756.40

وكانت أسعار جرام الذهب في السوق كما يلي:

شراء كسر ذهب شهد اليوم ارتفاعا في أسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 213.500 دينار

عيار 21 سعر الجرام 249.08 دينار

عيار 22 سعر الجرام 260.94 دينار

عيار 24 سعر الجرام 284.66 دينار

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام ارتفاعا في سعرها اليوم حيث وصلت 1992 دينار

كما شهد أسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي:

عيار 18 290

عيار 21 من 310

الذهب مستعمل كانت أسعاره كما يلي:

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 280 دينار وحتى 300 دينار

اما أسعار الفضة فهي أيضا مستقرة وكانت كما يلي

فضة كسر من 2.10 دينار وحتى 2.50 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار