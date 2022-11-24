أجواء شتوية على ليبيا وتوقعات بهطول أمطار غزيرة على الشمال الغربي

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، سقوط أمطار متفرقة جيدة على مناطق شمال شرق ليبيا، خاصة على المناطق الممتدة من المرج حتى درنة.

وذكر المركز، أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة نسبياً على بعض هذه المناطق.

وأضاف، أن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق ما بين 20 و25 مئوية ولا تتجاوز 18 مئوية على الجبل الأخضر.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم السبت بتقلبات جوية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

وذكر، أن من المحتمل سقوط حبات البرد، مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية. وقال، “تشمل هذه التقلبات يوم الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.