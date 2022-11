المشاي يتعهد بتسخير كافة الإمكانات للمحطات الكهربائية للمساهمة في استقرار الشبكة العامة

ليبيا – اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي الثلاثاء مع مديري المحطات الموزعة في البلاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين في الشركة.

المجتمعون تابعو بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء الأعمال المنجزة من قبل مديري محطات توليد الكهرباء ومعرفة القدرات الإنتاجية لكل منها والمراحل المنجزة للعمرات الجسيمة والصيانات الدورية لوحدات التوليد بتلك المحطات، وكذلك الاحتياجات والنواقص لكل محطة بما يضمن تشغيلها بكامل قدرتها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة متابعته لكافة الاحتياجات والاستماع للمشاكل و العراقيل التي تواجه عمل المحطات ووضع الحلول للمختنقات والعراقيل بالحسبان، واعدًا بتسخير كافة الإمكانات للمحطات بما يجعلها تعمل بكفاءة عالية للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية.

ومن جانبهم، استعرض مديرو المحطات في الشركة الأعمال المنجزة من قبلهم، مؤكدين أن محطات التوليد بالشركة تعمل على قرب دخول وحدات توليد بقدرات إنتاجية على الشبكة والتي لوحظ دخول بعضها مؤخرًا مُضيفة قدرات إنتاجية على الشبكة.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والعمل المتواصل والملحوظ من قبل فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء، والتزامهم بتنفيذ الخطط الموضوعة التي من شأنها تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد والتي لوحظت نتائجها مؤخرًا، بدايةً من عودة الشركات الأجنبية الرائدة للعمل داخل المحطات وإنجازها لأعمال مستقبلية تساهم بتحسين أداء الشبكة، كذلك دخول عدد من وحدات التوليد على الشبكة الكهربائية بعد تنفيذ أعمال العمرات والصيانات لها، متعهدًا بتسخير كامل الإمكانيات وتوفير الاحتياجات لكافة العاملين لتحقيق الهدف إلا وهو استقرار الشبكة ورفع كفاءتها بما يضمن راحة المواطن.

