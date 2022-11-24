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اتفقت مع وزير خارجية قطر على ضرورة انجاز الإطار الدستوري للانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، إنه التقى في الدوحة، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، محمد آل ثاني.

وأضاف باتيلي؛ عبر تويتر، أنهما اتفقا أمس الأربعاء على ضرورة قيام الأطراف الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي.

 

 

 

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