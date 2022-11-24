اتفقت مع وزير خارجية قطر على ضرورة انجاز الإطار الدستوري للانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، إنه التقى في الدوحة، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، محمد آل ثاني.

التقيتُ أمس الأربعاء 23 نوفمبر في الدوحة، بالسيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر. اتفقنا على ضرورة قيام الأطراف الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي. pic.twitter.com/b2BuCSut09 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) November 24, 2022

وأضاف باتيلي؛ عبر تويتر، أنهما اتفقا أمس الأربعاء على ضرورة قيام الأطراف الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي.