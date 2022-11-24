مخازن الإمداد الطبي تستقبل 23 حاوية مشغلات غسيل الكلى

وصلت إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي، شحنة من مشغلات غسيل الكلى، تقدَّر بـ23 حاوية، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز غسيل الكلى في مختلف المدن والمناطق الليبيية.

وقال الجهاز إن الشحنة واردة من شركة «Fresenius» الألمانية، وجرى تخزينها وفق المعايير المعمول بها من قبل المختصين، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

يشار إلى أن الجهاز استقبل شحنات من المشغلات خلال الأيام الماضية، ضمن خطة عمل لتوفير لسد أي عجز قد يطرأ في مراكز الغسيل مستقبلًا، ولضمان استمرار جلسات الغسيل لمرضى الكلى بانسيابية.