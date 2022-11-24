باثيلي: اتفقت مع وزير خارجية قطر على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري للانتخابات في ليبيا

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اتفق، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبدالله باثيلي، في الدوحة، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، محمد آل ثاني، على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري للانتخابات الليبية.

وقال باثيلي، عبر تويتر، إنه التقى الأربعاء في الدوحة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

وأضاف، أنهما اتفقا أمس الأربعاء على ضرورة قيام الأطراف الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي.