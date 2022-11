السويح: الأولوية تتطلب البت في القاعدة الدستورية التي تعتبر الأساس لحل باقي المشاكل

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح إن هناك انقسامًا داخل مجلس الدولة على مسألة البت في المناصب السيادية، حيث تم مناقشة موضوع القاعدة الدستورية في جلسات متوالية، وتم التصويت على المواد، لكن هناك بعض المواد المحدودة ما زال عليها خلاف، وكان يجب إتمام الأمر والتواصل مع مجلس النواب للتوصل لقاعدة دستورية.

السويح أوضح خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن الكثير من الأعضاء قاموا بالتوقيع على مذكرة وبيان، مصرين أن يعتبروا المشكلة الرئيسية في القاعدة الدستورية، ويعتبرون تحديد زمن الانتخابات وقانون الانتخابات أولوية ملحة جدًا لحل الأزمة الليبية.

ورأى أن المشكلة ليست في المناصب السيادية، ولا يعني هذا أن يفهم الآخرون الرسالة خطأ بأن الذين يقيمون بالمناصب السيادية على كفاءة وقائمون بدورهم، مشيرًا إلى أن الأولوية تتطلب البت في القاعدة الدستورية التي تعتبر الأساس، بالتالي إن تم حل هذه المشكلة ستحل باقي المشاكل.

أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فبيّن أنه في حال تم الاتفاق على قاعدة دستورية، وتم الاتفاق مع النواب في هذا الأمر سيصبح من الضرورة توحيد السلطة التنفيذية.

ولفت إلى أن موضوع المناصب السيادية متاح منذ عام 2019-2018 وكانت ضرورة ملحة في ذلك الوقت، لكن تمت المماطلة والتأجيل للموضوع الحالي، مشددًا على أن مجلس الدولة يرى بأن القاعدة الدستورية هي الأساس، ولا يمكن فرض على مجلس النواب ماذا يفعل. بحسب قوله.

وأردف: “مجلس الدولة هناك انقسام داخله؛ لأنهم يرون أن حل الإشكال هو الانتخابات وقاعدة دستورية هذا الحل الأساس والحل الثاني أن تفرض حكومة سيطرتها على الوطن وانتخابات نزيهة وعادلة، إن تمت الأمور وبعدها وصلنا لتوحيد المناصب السيادية لماذا لا يتم توحيدها؟ في ظل انقسامها”.

وأفاد أن في مجلس الدولة هناك من يريد الدخول في المناصب السيادية وعدد لا بأس فيه يريد الدخول في القاعدة الدستورية ويعتبرونه أساس حل الإشكال في ليبيا.

واختتم معتبرًا أن مجلس الدولة يتكون من 145 شخصية والأمر يفصل داخل الجلسة، حيث يتم التصويت ووضع جدول الأعمال، ومع ذلك هناك عدد لا بأس فيه لا يريد مناقشة المناصب السيادية. وفقًا لقوله.

