أعضاء النيابة العامة ينفذون وقفة أمام مجمع المحاكم بطرابلس دعماً للنائب العام 

طرابلس 24 نوفمبر 2022 ( وال )- أعرب أعضاء النيابة العامة وكلاء النائب العام، عن تقديرهم للجهود التي يبذلها النائب العام في مكافحة الفساد والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين، وحرصه على تطوير القدرات المهنية لوكلاء النيابة وتوفير الامكانيات التي تسهل لهم أداء عملهم بكفاءة واقتدار .

وشجب أعضاء النيابة العامة في وقفة نفذوها اليوم الخميس أمام مجمع المحاكم بطرابلس، ما أسموه بالحملات التي تنفذها معاول الهدم وأعداء النجاح، والتي تتوافق وأهوائهم وتلبي احتياجات نفوسهم، بحجج واهية الغرض منها النيل من تلك الجهود التي كشفت فسادهم وحدت من سلطانهم الزائف.

وناشد أعضاء النيابة العامة المخلصين من أبناء الوطن، أن يقفوا صفا واحداً أمام هذا المخطط اللعين، للدفاع على أخر صرح لم ينل منه شبح الانقسام الذي فتك بغيره من مؤسسات الدولة. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال