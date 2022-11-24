اختتام دورة عسكرية بمعكسر القوات الخاصة في بنغازي

الوطن| رصد

ألقى آمر مدرسة الصاعقة والمضلات العميد ونيس عبدالله الفلاح، كلمة في ختام فعاليات الدورة 30 المقامة بمعكسر القوات الخاصة الصاعقة والمضلات بنغازي.

وأمام مسامع الطلبة الذين تخرجوا على يد خيرة المعلمين من مدرسة الصاعقة والمضلات، أثنى الفلاح على “رجال الكتيبة العاشـرة مشاة في ضبطهم وربطهم وسامعهم للأوامر وتنفيذها”.

كما ألقى آمر القوات الخاصة الصاعقة لواء ركن عبدالسلام محمود الحاسي، كلمة أمام الحضور.

وختاماً أثنى آمر الكتيبة العاشرة مشاة، الملازم أول أحمد الشامخ، على دور القوات الخاصة الصاعقة ومدرستها العريقة في تدريب وتخريج الدفعات في السلم والحرب.

وتم تقديم شهائد شكر وتقدير للطلبة الأوائل المتفوقين على مستوى الدورة 30، كما تم إهداء درع مقدم من الكتيبة العاشرة مشاة إلى القوات الخاصة الصاعقة والمضلات حفظ الله ليبيا وبارك الله في مجهودات الرجال المخلصين.