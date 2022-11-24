عقيلة صالح: مجلس النواب لم يعرقل الانتخابات أبدا وهناك مؤامرة لإهانة الشعب الليبي

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن هناك مؤامرة يتم تدبيرها، تستهدف تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي، لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات.

وأكد صالح في تصريحات أن مجلس النواب لم يعرقل الانتخابات أبدا، بل أصدرنا القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية.

ولفت: لدينا قاعدة دستورية، وهي الإعلان الدستوري القائم في ليبيا، فهو لا يزال نافذًا حتى يتم تعديله وإصدار دستور جديد.

وأضاف عقيلة: اتفقنا على اجتماع لجنة مشتركة من 12 نائب و12 عضوًا بمجلس الدولة لحل بعض المواد الخلافية، لافتاً إلى أن المواد الخلافية على القاعدة الدستورية تتمثل في 6 مواد فقط، وسنسعى لحلها قريبًا.