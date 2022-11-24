أبوجناح يشارك بالمؤتمر العالمي حول مقاومة مضادات الميكروبات في عمان

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح اليوم الخميس، في افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثالث حول مقاومة مضادات الميكروبات المقام في سلطنة عمان.

وينظم المؤتمر، الذي يستمر ليومين، وزارتي الصحة والثروة الزراعية في عمان، بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الرباعية المشكلة من الأمم المتحدة لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية «منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة»، بحضور أكثر من 40 وزيرا وسفيرا على مستوى العالم، ورئيس منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية، حسب بيان الوزارة على موقع «فيسبوك».

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية بين الوزراء المشاركين والمنظمات تتطرق حول جهود السيطرة على مشكلة مقاومة المضادات، والتحديات والفرص المتاحة للسيطرة على الأمر، وتخفيف الآثار السلبية لها على صحة البشر والحيوانات والاقتصاد والنمو والتطور العالمي.

كما سيتخلل جلسات النقاش استعراض التجارب الناجحة من الدول المشاركة، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة للاستجابة بمنظومة الصحة الواحدة.