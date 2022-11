ليبيا – بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندري سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

أندري أكد خلال اللقاء استمرار الدعم الدولي للمفوضية وصولاً إلى إنجاز الانتخابات.

