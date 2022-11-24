سويري: الموقف الدولي سيتجه نحو تشكيل حكومة جديدة

الوطن| رصد

أكد المحلل السياسي، سالم سويري، أن الخلافات بين الحكومة منتهية الولاية واليونان ستؤثر بشكل كبير على الموقف الدولي تجاه ليبيا وهذه الحكومة، وسيدفع ذلك باتجاه المقترح القائم بالفعل بتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات وتيسر مفاوضات حقيقية لترسيم الحدود وهي أصل الأزمة بين البلدين.

وقال سويري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن بعض الأطراف الدولية المعروفة خاصة تركيا تسعى لدعم أطراف داخلية بعينة للبقاء في السلطة لأنها مستفيدة منها في ضمان مصالحها في البحر المتوسط، ولذلك ستكون هنالك محاولات دولية لتصفية هذه الأزمة إذا ما رأت اليونان التصعيد الدبلوماسي تجاه هذه المساعي.

وأضاف سويري أن المجتمع الدولي والضغوط المحلية والقبلية تدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة للوصول إلى الانتخابات المؤجلة لأجل غير مسمى وقد يتم بناء على الأزمة السياسية الحالية بين الدولتين لتحريك ملف السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد في هذه المهمة.