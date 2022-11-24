وقفة احتجاجية ردًا على طعن السويحلي في شرعية الصديق الصور كنائب عام

نظم أعضاء النيابة العامة في البيضاء، وقفة احتجاجية من مقر المحامي العام البيضاء، ردًا على طعن السويحلي في شرعية الصديق الصور كنائب عام.

ورفض عضاء النيابة في بيان ما بدر من عبد الرحمن السويحلي وبعض التابعين له ومن والاهم، للتشكيك في شرعية النائب العام الصديق الصور وتكليفه من قبل البرلمان.

وبحسب المحتجين، جاء الاحتجاج على شرعية النائب العام بسبب كشفه المستور وتحديده مكامن الخطأ وتسليط الضوء عليه حتى لو طالت مسؤولين من الدولة.

وأضافوا أن التشكيك في شرعية النائب العام بسبب ما لمسه أعضاء النيابة العامة والشعب من تقدم ملحوظ في أعمال مكتب النائب العام وبشهادة الجميع.

واستنكر المحتجون على الطعن في قرار شرعية النائب العام، واعتبروه تعدي على السلطة القضائية.