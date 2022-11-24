النعاس: مبادرة الـ 120 لها أساس قانوني ودستوري

أكدت فيروز النعاس، القيادية في حزب الجبهة الوطنية، أن “المبادرة التي طرحت وتم تسميتها بمبادرة الـ 120، بها أساس دستوري وقانوني، ولكن يحتاج لبعض التعديلات أو الإضافات بناء على ما يتم تداوله من خلال الندوات واللقاءات ومع ذلك أساس المبادرة موجود”.

وقالت «النعاس»، العضوة المستقيلة من مبادرة عودة الأمانة المشكلة من عبد الحميد الدبيبة، في تصريح صحفي، إن “لديهم أساس دستوري وقانوني لذلك يمكن الاتجاه لهذا الخيار، ولا حاجة لسن قوانين جديدة أو وضع آلية دستورية جديدة”.

وتابعت؛ “لأنه عند الحديث عن إصدار قوانين وآلية دستورية الجميع يعود لمجلس النواب والدولة”.

وأشارت إلى أن “المبادرة تتجاوز رئيسين مجلسي النواب والدولة ولا تتوجه لهما، بل تتوجه بالدرجة الأولى للأمه الليبية صاحبة القرار والشرعية وللأمم المتحدة وليس للبعثة خاصة”.

وختمت موضحة أن “المبادرة تدعو للتخلص من اختزال الحل في هذين المجلسين؛ لأنهما سبب الأزمة ومتشبثين بالسلطة”، لافتة إلى أن “الذهاب لانتخابات تشريعية هي النقطة الأولى والتي توصل المشهد لحل الأزمة والانسداد الموجود فيه حالياً”.