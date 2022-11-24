طلاب جامعة طرابلس يطالبون بالعودة للدراسة في ظل استمرار تعليقها من قبل نقابات أعضاء هيئة التدريس

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أدى اتحاد طلبة جامعة طرابلس اليوم الخميس وقفة احتجاجية تنديدًا بتوقف الدراسة، على خلفية استمرار هيئة أعضاء التدريس المضربين عن العمل منذ نحو شهرين.

وطالب الاتحاد بتصحيح المسار العام لجامعة طرابلس ومطالبة المسؤولين تحمل المسؤولية والبدء في الإصلاح.

ووسط هتاف “نبو نقروا” دعا الاتحاد، في بيان تمت تلاوته أمام مقر الجامعة، بضرورة عودة الدراسة فورا بجميع الكليات داخل الجامعة.

وطالب البيان، الإسراع في حلول المطالب والمختنقات داخل الجامعة وتعويض الطلبة عن مدة الضائعة بفصل دراسي صيفي.

وحمل البيان مسؤولية تعطل الدراسة للجهات المسؤولة والمعنية بذلك، محذّرًا من تصعيد الموقف في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خلال 48 ساعة.

ودخلت نقابات كليات جامعة طرابلس، منذ نحو شهرين، في اعتصام مفتوح وتعليق الدراسة لحين تحقيق عدة مطالب من بينها دفع المستحقات المالية المتأخرة.

وأكدت النقابات يوم الثلاثاء على أنها على تواصل مستمر وأن اجتماعاتها في انعقاد دائم، والمضي قدما في مواصلة الاعتصام وتعليق الدراسة، حتى يتم تنفيذ مطالبهم.