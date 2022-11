التغيير: العمالة السودانية تشكو من ارتفاع أسعار تسجيل العمال الأجانب في ليبيا

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “التغيير” السودانية الناطقة بالإنجليزية عن العمالة السودانية ببنغازي شكواها من ارتفاع رسوم تسجيل العمال الأجانب في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، نقل القنصلية السودانية العامة في المدينة تأكيده تجاوز عدد العمال السودانيين في البلاد حاجز الـ200 ألف ممن يعانون من ارتفاع مصارف تصاريح الإقامة، ما جعلهم يلجأون إلى القنصلية لتقديم شكوى بالخصوص.

ووفقًا للتقرير، قررت إدارة المباحث الجنائية فرض قرابة الـ100 دولار بصفة رسم إصدار بطاقة هوية أجنبي في ليبيا، مؤكدًا عقد لقاء بين القائم بأعمال القنصل العام للسودان في بنغازي محمد جمال الدين عمر بعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري لتدارس قضية هذه الرسوم.

وبحسب التقرير، أكد عمر لـ بوجواري أن ما يجنيه العمال السودانيون محدود ما يعني تهربهم من الحصول على التصاريح اللازمة بعد فرض هذه الرسوم، مناشدًا إياه إعادة النظر فيها ليتمكن رعايا بلاده من الاستقرار والحصول على الأوراق الصحيحة بشكل أسهل.

من جانبه أبدى بوجواري موقفًا إيجابيًا بشأن الموضوع الهادف في مجمله لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة واعدا بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأمر.

ترجمة المرصد – خاص

