تنظيم ندوة حول ” الأزمة الليبية والجهود الإقليمية والدولية “

بنغازي 24 نوفمبر 2022 (وال) ـ نظمت حركة ” المستقبل الليبية ” صباح اليوم الخميس؛ ندوة حول ” التدخلات الإقليمية والدولية في الأزمة الليبية ” _باعتبار إيطاليا نموذجا _ .

وكانت الندوة بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء عن مجلس النواب ، وكوكبة من هيئة التدريس الجامعي ومنظمات للمجتمع المدني، وعضو لجنة الحوار في جنيف، وباستضافة للوفد الإيطالي.

وكانت محاور النقاش غير الحكومي الذي استمع إليها الوفد الإيطالي تتضمن : غياب شركة “أيني” الإيطالية عن المياه الإقليمية في شرق البلاد فيما يتعلق بعمليات الاستثمار النفطي في الغاز، ومدى احتياج الشرق الليبي إلى التنمية المكانية ، كذلك الجانب الاقتصادي الذي يمثل بوصلة العلاقات السياسية ، أيضا عدم جدية المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية ، التساؤل عن أسباب فشل مؤتمر “باليرمو” و “باريس ” الأول والثاني، ” برلين ” الاول والثاني ، “جنيف” و” الصخيرات ” .

كذلك من النقاط التي تم التحاور فيها هي، انتقاد استقبال الدول التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الانسان، لقادة المليشيات، وعدم تسجيل الكثير من الدول لاعترافها بحكومة شرعية خرجت من تحت قبة البرلمان ، في حين يعرضون أن سنارة الخروج من النفق الليبي هي ؛ الانتخابات والتي تعد حلا إذا ما تمت في بيئة مستقرة وآمنة ، ولكن في ليبيا من يحمي صندوق الاقتراع في مناطق سيطرة السلاح غير الشرعي في مدن وقرى غرب البلاد .

وعبر الحاضرون عن وجهة النظر الليبية، إزاء التدخلات الخارجية في أزمتهم ، و وجود إيطاليا في المشهد ، مؤكدين أن الحل الوحيد للخروج من عنق الأزمة ؛ هو المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تقوم على منتصر ومهزوم. (وال ـ بنغازي) هـ ش

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