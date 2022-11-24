طلبة جامعة طرابلس: مهلة لـ48 ساعة قبل تصعيد الموقف

الوطن| رصد

أصدر اتحاد طلبة جامعة طرابلس والاتحادات الفرعية بالجامعة، اليوم الخميس، بيانا بشأن تأخر انطلاق الفصل الدراسي وعزم أعضاء هيئة التدريس العودة للإضراب بسبب تأخر مرتباتهم.

وطالب الاتحاد والاتحادات الفرعية بالجامعة، خلال وقفة احتجاجية، بعودة الدراسة فورا وإعلان الجدول الزمني للفصل الدراسي، وتلبية المطالب وحل المختنقات داخل الجامعة، وتعويض الطلبة عن المدد الضائعة عبر فصل صيفي.

وحمّل الاتحاد والاتحادات الفرعية، الجهات المختصة من أعلى الهرم إلى أسفله، مسؤولية وقف حق التعليم والتعلم، ومنحوا مهلة لمدة 48 ساعة قبل تصعيد الموقف.