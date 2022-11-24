الدبيبة يطالب الداخلية باستغلال الطيران المُسير في تأمين المدن

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إنه لن يكون هناك استقرار في هذا البلد دون وزارة الداخلية، لأن دورها الحقيقي هو ضمان الأمن.

وأضاف الدبيبة، خلال متابعته خطة وزارة الداخلية الطارئة للمجاهرة بالأمن أن كافة الإدارات الأمنية مستعدة لإجراء الانتخابات.

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ووصف الدبيبة وزارة الداخلية على أنها تقف كالصخرة في مقابل الأمواج، وصامدة رغم كل الحروب والاختلافات.

وأكد الدبيبة أن تكليفه لعماد الطرابلسي بمهام الوزير حتى نضمن استقرار العمل بالوزارة، بسبب التوتر الحادث في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة فعالة وشجاعة لتحريك الراكد.

وطالب الدبيبة وزارة الداخلية استغلال الطيران المُسير الذي أسس سلاحًا له، للتمكن من تأمين المدن.

وتابع: نريد منكم تطبيق خطة أمنية عامة في كل ربوع #ليبيا، ولدينا مشاكل في منطقة #الزاوية لابد من التعريج عليها واستدراكها، قبل تفاقمها.