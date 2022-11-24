ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 November, 2022

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس سفير دولة قطر لدى ليبيا ” خالد الدوسري ” حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات.

وأكد السفير القطري لدى ليبيا ” خالد الدوسري ” على دعم دولة قطر لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة التراب الليبي، ودعمها للمسار السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين.