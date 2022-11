أمن صبراتة: الإيقاع بمطلوب لاتهامه في قتل شخصين في العجيلات

ليبيا – أوقع أعضاء وحدة التحقيق في مركز الشرطة في مديرية أمن صبراتة بمطلوب لدى مركز شرطة العجيلات لاتهامه بواقعة قتل شخصين.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الواجب الأمني تم تنفيذه في إطار التعاون والتنسيق مديريات الأمن وتبادل المعلومات حول المطلوبين وذوي السوابق.

وتابع البيان: إن كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها حيال المطلوب ومنها وتسليمه لمركز الشرطة المختص.

