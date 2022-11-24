الترهوني: المشير حفتر قطع الطريق أمام محاولة تشويه الجيش الوطني

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي، محمد الترهوني، إن كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، في مدينة سرت، قطعت الطريق أمام من يحاولون تشويه الجيش الوطني.

وأضاف الترهوني، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن القوات المسلحة ورغم كل ما يحاك ضدها وضد قيادتها وأفرادها، إلا أنها نجحت في محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وأشار الترهوني، إلى أن كلمات العزاء التي قدمها المشير حفتر لشهداء عملية الكرامة والبنيان المرصوص هي بمثابة تأكيد على أنه لا يوجد عدو للقوات المسلحة إلا الجماعات المسلحة المتطرفة الإرهابية.

وشدد الترهوني على أن الجماعات الإرهابية هي العدو الأول والوحيد للشعب الليبي والقوات المسلحة، والتي تم اجتثاثها من المنطقة الشرقية، وجاري العمل على دحرها من المنطقة الجنوبية.