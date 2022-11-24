البعثة الأممية: 39 شخصاً بين مصاب ومتوفى هذا العام بسبب مخلفات الحرب في ليبيا

أكّد رئيس برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع للبعثة الأممية في ليبيا جستن سميث وفاة وإصابة ما لا يقل عن 39 شخصاً هذا العام في حوادث مرتبطة بالمتفجرات من مخلفات الحرب في ليبيا.

وأشار سميث بحسب البعثة الأممية في ليبيا أنّه على الرغم من أنّ هذا يشكل انخفاضاً مقارنة بـ 65 ضحية في عام 2021، إلا أنّ العدد يبقى مرتفعاً.

ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية، يوجد حالياً 505,486 شخصاً معرضون لخطر الألغام والذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب في ليبيا.