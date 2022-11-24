وزير النفط: ملتزمون بمبدأ الشفافية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2022

أكد وزير النفط والغاز محمد عون خلال لقائه وفدا من أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الجنوبية أن الوزارة تلتزم بمبدأ الشفافية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن الوزير أكد خلال اللقاء أن الوزارة تمثل كل الليبيين فى الإشراف على قطاع النفط والغاز وستبذل كل ما فى وسعها وبما تخوله لها القوانين النافذة لكي تقدم المساعدة وبالذات للمناطق المجاورة للحقول و المواقع النفطية.

وطرح أعضاء الوفد خلال اللقاء المشاكل والتحديات التى يواجهها الجنوب الليبي ومطالب أهله فى مختلف القطاعات.