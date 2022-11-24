عقيلة: تماسك النسيج الاجتماعي أفشل مؤامرات تقسيم ليبيا

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أكد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تماسك النسيج الاجتماعي في ليبيا أفشل كل المؤامرات التي جرت على ليبيا لأجل تقسيمها.

وقال عقيلة، في إيجاز صحفي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، خلال لقائه مع أهالي وأعيان مدينة إجدابيا، إن “المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا وأخلاقنا والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات”.

وحذر عقيلة من استمرار حكومة الوحدة في السلطة، فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات.

وقال، إن “هذه الحكومة لم تقم بأي شيء منها، وانتهت مهمتها وسحب منها مجلس النواب الثقة”.

وشدد على أن “استمرار عمل الحكومة الحالية في طرابلس غرضه الفوضى في ليبيا”. وقال، “لم يعرقل الانتخابات أبدا وأصدر قوانين انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس”.