سويري: الخلافات بين حكومة الدبيبة واليونان قد تدفع بتشكيل حكومة جديدة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي سالم سويري إن الخلافات بين حكومة تصريف الأعمال واليونان ستؤثر بشكل كبير على الموقف الدولي تجاه ليبيا وهذه الحكومة، متوقعًا أن يدفع ذلك باتجاه المقترح القائم بالفعل بتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات وتيسر مفاوضات حقيقية لترسيم الحدود وهي أصل الأزمة بين البلدين.

سويري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن بعض الأطراف الدولية المعروفة خاصة تركيا تسعى لدعم أطراف داخلية بعينة للبقاء في السلطة؛ لأنها مستفيدة منها في ضمان مصالحها في البحر المتوسط، ولذلك ستكون هنالك محاولات دولية لتصفية هذه الأزمة إذا ما رأت اليونان التصعيد الدبلوماسي تجاه هذه المساعي.

وأضاف أن المجتمع الدولي والضغوط المحلية والقبلية تدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة للوصول إلى الانتخابات المؤجلة لأجل غير مسمى وقد يتم بناء على الأزمة السياسية الحالية بين الدولتين لتحريك ملف السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد في هذه المهمة.

سويري نوه إلى أن المجتمع الدولي مؤخرًا يتجه إلى تصفية الخلافات الإقليمية، خاصة مع تركيا، مع الأزمات الدولية المتلاحقة والتي آخرها لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره التركي، وقد يكون هنالك توجه لحل أزمة الحدود البحرية عبر المفاوضات، وبالتالي حل الخلاف بين أنقرة وأثينا وطرابلس على الحدود المائية، وفق تقديراته.

