المنقوش ونظيرها المالطي يبحثان زيادة دعم الشراكة والتعاون بين ليبيا ومالطا

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية المالطي دعم فرص الشراكة والتعاون والتنمية بين ليبيا ومالطا.

وبحسب بيان الخارجية، جاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة.

وتناول اللقاء أيضاء الملفات والقضايا ذات الاهمام المشترك بين ليبيا ومالطا.

ويحضر المنتدى، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط. وعقب انتهاء أعمال المنتدى، سيعقد الاجتماع الوزاري الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للاتحاد، ضمن الشراكة الأورو متوسطية.