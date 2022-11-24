فؤاد: النظام السابق كان كارثة بكل المقاييس

دعا محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، محمد فؤاد للاتفاق على بضعة أمور، أولها أن النظام السابق كان كارثة بكل المقاييس وأنه دمر البلاد والعباد وأنه كان بالإمكان أفضل كثيرا مما كان وهذا لا يختلف عليه عاقلان ومن أراد النقاش فليشاهد أين وصلت دول الخليج ولينظر لنفسه سواء قبل فبراير أو بعدها، وفق قوله.

وأضاف فؤاد في تدوينه على “فيسبوك” قائلًا: ثان نحن لا زلنا نعيش في الجماهيرية وكتبها الخضراء بأنظمتها وقوانينها وأفكارها ولذلك عندما ننتقد القذافي فنحن لا نتحدث فقط على الماضي بل على الحاضر أيضا، ثالثا لا يختلف عاقلان أن توابع فبراير هي كارثة دون أدنى شك وهنا يجب أن نفرق بين فبراير كضرورة لإنهاء نظام أم يكن ليتزحزح عن الحكم وبين دولة فبراير وهي الفساد والظلم والدمار الذي تجاوز سبتمبر بمراحل.

ورابعًا كلنا في مركب واحد ولن نستطيع الخروج من الأزمة إلا إذا فهمنا أسبابها وأردنا تغييرها ثم عملنا لهذا التغيير.

وأخيرًا الطبقة الحاكمة اليوم لن تترك المناصب بسهولة وكل يوم يضيع تصبح إمكانية البناء والتنمية أصعب وهؤلاء لا تهمهم إلا مصالحهم، وفق تعبيره.