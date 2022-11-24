المنقوش تبحث آفاق التعاون بين ليبيا وألمانيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2022

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وزير الدولة وعضو البرلمان الألماني كاتيا كول على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وألمانيا مؤكدة دعم بلادها للمسار الديمقراطي وتعزيز جهود السلام والاستقرار في ليبيا.

كما التقت المنقوش الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب “أوليفييه بشت” لاستعراض اللقاء دعم التعاون التجاري والاستثماري بين ليبيا وفرنسا وسبل تعزيزه، إضافة إلى التأكيد على أهمية تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين.

ووصلت المنقوش، إلى مدينة برشلونة اليوم الخميس، للمشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه ‎إسبانيا بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وجيرانه من الدول المطلة على البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد عقب المنتدى الإقليمي، الاجتماع الوزاري الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي ضمن الشراكة الأورو المتوسطية.