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الشركسي: السويحلي يعمل على قدم وساق للإطاحة بالصديق الصور

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي بالعمل للإطاحة بالنائب العام المستشار الصديق الصور.

الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال: “إن هناك عملًا على قدم وساق للاطاحة بالنائب العام بقيادة السويحلي، يريدون الإطاحة بالجسم الوحيد الذي ما زال يصارع الفساد، يريدون إخلاء الساحة للدبيبات”.

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صحيفة المرصد الليبية

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