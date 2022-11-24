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لجنة الصحة بمجلس النواب تتابع ملف مرضى أطفال الأورام

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

ناقشت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الملفات الصحية الهامة، في مقدمتها ملف مرضى أطفال الأورام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته في بنغازي، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور ” نصر الدين مهنى”، استعرض خلاله رئيس مستشفى الأطفال المُكلف الأوضاع في المستشفى بشكل عام، وأوضاع أطفال مرضى الأورام بشكل خاص، إلى جانب الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد منهم، وأسباب تأخير وصول الأدوية.

كما وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى قانون النفايات الطبية، بالإضافة إلى مناقشة المذكرة المُقدمة من مركز إعتماد المؤسسات الصحية بشأن قيام الحكومة منتهية الولاية بنقل عدد من الإدارات من وزارة الصحة إلى الحكومة.

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الوطن الليبية

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