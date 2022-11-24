الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي الليبي

تنبأ المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، وتكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة من ( المرج حتى درنة ) مع رياح نشطة نسبياً هذا اليوم على بعض هذه المناطق .

وذكر المركز في بيان عن حالة الطقس المتوقعة أن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق تتراوح مابين ( 20- 25 )مْ , ولاتتجاوز ( 18 )مْ على الجبل الأخضر.

وتوقع المركز أن تتأثر مناطق (الشمال الغربي )بدايةً من مساء يوم السبت بتقلبات جوية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية ، وتشمل هذه التقلبات يوم الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.