القبة.. عقيلة صالح والسفير القطري يبحثان العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، مع السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر.

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، بحث اللقاء الذي عقد بمدينة القبة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات.

وأكد السفير القطري على دعم دولة قطر الشقيقة لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة التراب الليبي.

كما أكد الدوسري عل دعم قطر للمسار السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين.