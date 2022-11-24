المنقوش تبحث مع نظيرها الإسباني التعاون في مجالات الطاقة والصحة وإعادة الإعمار  

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، مع نظيرها الإسباني خوسيه مانويل، تعزيز العلاقات بين البلدين، وزيادة التعاون المشترك في مجالات عدة منها الطاقة والصحة وإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في ليبيا.

وبحسب تغريدة للمنقوش، جاء اللقاء على هامش مشاركة وزيرة خارجية حكومة الوحدة في أعمال المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة

وفي تغريدة منفصلة، سلطت المنقوش الضوء على لقائها أيضًا على هامش المنتدى مع وزيرة الدولة وعضوة البرلمان الألماني كاتيا كول، دون أن تخوض في تفاصيل اللقاء.

ويحضر المنتدى، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط. وعقب انتهاء أعمال المنتدى، سيعقد الاجتماع الوزاري الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للاتحاد، ضمن الشراكة الأورو متوسطية.