ليبيا وسلوفينيا تبحثان فرص تعويض نقص إمدادات الطاقة في أوروبا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2022

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرتها وزيرة خارجية سلوفينيا تاينا فايون فرص ليبيا لتعويض نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الجانبان التقيا على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد اليوم الخميس فى برشلونة.

وبحث الجانبان تعزير آفاق التعاون في مختلف المجالات بين ليبيا وسلوفينيا في إطار شراكة البلدين لتعزيز جهود الاستقرار في ‎ليبيا.

كما التقت المنقوش وزير الدولة وعضو البرلمان الألماني كاتيا كول لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وألمانيا.

والتقت المنقوش الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب “أوليفييه بشت” لاستعراض دعم التعاون التجاري والاستثماري بين ليبيا وفرنسا وسبل تعزيزه، إضافة إلى التأكيد على أهمية تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين.

ووصلت المنقوش، إلى مدينة برشلونة اليوم الخميس، للمشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه ‎إسبانيا بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وجيرانه من الدول المطلة على البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد عقب المنتدى الإقليمي، الاجتماع الوزاري الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي ضمن الشراكة الأورو المتوسطية.