في اجتماعين منفصلين ببرشلونة.. المنقوش تلتقي وزيري خارجية مالطا وسلوفينيا

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، لقاءين مع وزيري خارجية مالطا إيان بورج، وسلوفينيا تاينا فايون، في اجتماعين منفصلين بمدينة برشلونة الإسبانية على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنقوش بحثت مع نظيرها المالطي خلال اللقاء زيادة دعم فرص الشراكة والتعاون والتنمية بين ليبيا ومالطا في إطار الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

– التعاون في مجال الطاقة محور مشاورات المنقوش مع وزير الخارجية الإسباني

– المنقوش تشارك في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

اجتماع المنقوش مع وزيرة الخارجية السلوفينية

وأضافت وزارة الخارجية أن المنقوش بحثت أيضا مع نظيرتها السلوفانية تعزير آفاق التعاون في مختلف المجالات بين ليبيا وسلوفينيا في إطار شراكة البلدين مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود الاستقرار في ‎ليبيا، كما ناقشت فرص ليبيا لتعويض نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

والتقت المنقوش في وقت سابق في برشلونة وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل، وبحثت معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وزيادة التعاون المشترك في مجالات عدة منها الطاقة والصحة وإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في ليبيا.

وإلى جانب مشاركتها في أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة، إلى جانب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط. ستحضر المنقوش عقب انتهاء أعمال المنتدى، الاجتماع الوزاري الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للاتحاد، ضمن الشراكة «الأورو متوسطية»، بحسب وزارة الخارجية.

لقاء المنقوش مع وزيرة خارجية سلوفينيا تاينا فايون في برشلونة، الخميس 24 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية الليبية)