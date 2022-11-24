من أكبر المحطات وأحداثها في ليبيا.. تشغيل محطة تحويل الخوير بطبرق

العنوان-طبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تشغيل محطة تحويل الخوير بمدينة طبرق بجهد 66 /11ك.ف، وهي من أكبر محطات التحويل وأحدثها في ليبيا.

وقالت الشركة في بيان لها، أن تشغيلها جرى على يد فنيو ومهندسو إدارة الجهد المتوسط الجبل الأخضر بالتنسيق مع دائرتي التحكم والصيانة للجهد المتوسط طبرق.

وأشارت الشركة إلى أن التشغيل تم بحضور مهندسي إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر والمقاول المنفذ للمحطة.

وقالت الشركة يأتي بعد الانتهاء من أعمال التركيبات تحت إشراف ومتابعة دائرة مشروعات توزيع طبرق بإدارة مشروعات الجبل الأخضر التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع بهدف تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

وأوضحت الشركة أن ذلك يتم بجهود جنود الجيش الأزرق في عمل متوازي بخطوات ثابتة بدايةً بانطلاق أعمال العمرات الجسيمة لأغلب وحدات التوليد بكافة محطات الإنتاج، واستكمال خطوط نقل مهمة، مشيرة أن الجهود تتضاعف لإنشاء العديد من محطات التحويل في مختلف المناطق والمدن الليبية.