النيابة العامة تأمر بحبس مرتكب جريمة استجلاب بذور القنّب الهندي الممنوع زراعتها

ليبيا – حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكب جريمة استجلاب بذور نبات من النباتات الممنوع زراعتها؛ وفق الجدول رقم (5)؛ الملحق بالقانون رقم 7 لعام 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكيل النيابة في مكتب النائب العام، طالع مدوَّنة جمع الأدلة التي حوَت إثبات ظَنِّ مأمور الضبط القضائي المنسَّب إلى ميناء طرابلس البحري بارتكاب جريمة جلب بذور نبات القنَّب الهندي، عن طريق استعمال وثائق جمركية تضمَّنت إقرارًا على خلاف الحقيقة.

وأمر المحقق عقب تقديره لجدية التحريات، بتفتيش مستوعِب البذور المورَّدة؛ لغرض أخذ عيّنة تصلح لطرحها على أهل الخبرة فترتَّب عن إنفاذ المأمور به إثبات أن البذور موضوع البحث قابلة لإنبات القنّب الهندي (كانابيسنو ساتيفا)وباستيفاء إجراءات جمع الأدلة، تولى المحقق مواجهة المتهم بالأدلة القائمة على ارتكابه جريمة جلب بذور نبات القنّب الهندي.

كما أمرَ المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق عقب تسجيل اعترافه بارتكاب جريمة الجلب.

