عقب البيانات المنددة بالحملة ضد الصور.. السويحلي: أعضاء النيابة العامة يدعون محاربة الفساد وهم يمارسونه  

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هاجم عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، اليوم الخميس، النيابة العامة بعد احتجاج نظمه أعضاؤها في مصراتة على الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب بشأن تعيين النائب العام المستشار الصديق الصور.

وقال السويحلي في تغريدة له عبر تويتر: “أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس وعدم السماح بتجاوز التشريعات يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور”.

وأضاف السويحلي “يدعون محاربة الفساد وهم اليوم يمارسون الفساد برفع شعارات اتهام الناس بالباطل”، ووجه حديثه لأعضاء النيابة المحتجين قائلا: “يوم أسود سيذكره التاريخ لكم وستلعنكم الأجيال، بئس النيابة هذه!”.

أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس وعدم السماح بتجاوز التشريعات يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن فى قرارات مخالفة للدستور.

يدعون محاربة الفساد وهم اليوم يمارسون الفساد برفع شعارات اتهام الناس بالباطل.

يوم أسود سيذكره التاريخ لكم وستلعنكم الأجيال!

بئس النيابة هذه! — د. عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) November 24, 2022

وفي 17 نوفمبر الجاري، قدم عدد من الشخصيات، أبرزهم عضو المجلس الأعلى للدولة رئيسه السابق عبدالرحمن السويحلي، طعنًا بطريق النقض في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف الصديق الصور نائبًا عامًا.

استهجن كل من أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، ورئيس وأعضاء وموظفي نيابة الكفرة الابتدائية “الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور”، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين، اليوم الخميس، الأول في وقفة أمام مقر مجمع المحاكم والنيابات مصراتة، والثاني أمام مقر نيابة الكفرة الابتدائية، وذلك رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور.

وحذر بيان نيابات مصراتة، “الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا”، داعيًا إلى الجميع للوقوف صفًا واحدًا في مواجهتهم بكل قوة، وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي.

وأوضح بيان نيابات مصراتة أن هذه الحملة جاءت بعد أن استعاد الجهاز القضائي هيبته ومكانته بفضل رجاله، وعلى رأسهم النائب العام.

وشجب بيان نيابة الكفرة بأشد العبارات الحملة التي وصفت بـ “الشعواء” التي تشن ضد المستشار النائب العام الصديق والصور.

ولفت بيان نيابة الكفرة إلى أن الصور أصبح خيار الشعب الليبي بأكمله، وهو يمسك بصولجان العدالة ويعمل في أهم محراب لها وفي ظروف هي الأصعب في تاريخ ليبيا.

وأعلن بيان نيابة الكفرة تضامنهن التام مع المستشار الصديق الصور، لافتين أنهم خط الدفاع الأول عنه.