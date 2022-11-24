أمطار غزيرة تغرق شوارع البيضاء

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر ، في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسية حيث غمرت المياه الشوارع والأحياء ما أدى إلى غرق السيارات والبيوت.

وأوضح مراسلنا أن “الأمطار تسببت في غرق شارع الرئيسي المعروف بمفترق “رويفع الانصاري” حيث ان المياه تجمعت في أحياء وسط المدينة بسبب انسداد فتحات تصريف مياه الأمطار، وهو ما يشير إلى تهالك البنية التحتية وسوء أداء قطاع الخدمات التابع للسلطات المحلية”.

وأشار إلى أن المتطوعون، من أهالي المدينة و رجال الشرطة يسعون في هذه الأثناء إلى فتح ممرات للمركبات الآلية بالشوارع الرئيسية نتيجة انسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار.