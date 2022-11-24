سفير قطر لـ”عقيلة”: بلادي تدعمكم في الأزمة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس سفير دولة قطر لدى ليبيا ” خالد الدوسري ” وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فإن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات.

وأكد السفير القطري لدي ليبيا ” خالد الدوسري ” على دعم دولة قطر الشقيقة لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة التراب الليبي، ودعمها للمسار السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين.