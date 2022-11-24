ليبيا الان

سفير قطر لـ”عقيلة”: بلادي تدعمكم في الأزمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس سفير دولة قطر لدى ليبيا ” خالد الدوسري ” وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فإن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات.

وأكد السفير القطري لدي ليبيا ” خالد الدوسري ” على دعم دولة قطر الشقيقة لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة التراب الليبي، ودعمها للمسار السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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