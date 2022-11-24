الدبيبة يؤكد دور الطلاب في دعم إجراء الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه الاتحاد العام لطلبة ليبيا والاتحادات الطلابية بالجامعات الليبية، على الدور الهام للطلاب في بناء ليبيا، واستقراراها ودعم إجراء الانتخابات.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الدبيبة أكد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميسعلى ضرورة أن تقوم الاتحادات الطلابية بدروها في المطالبة بحقوق الطلبة، ودعم النشاطات الرياضية والثقافية بكافة الجامعات.

وحضر اللقاء وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط، والناطق باسم رئيس الوزراء.