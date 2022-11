خليفة: وقف دعم المرتزقة والإرهاب في ليبيا من أبرز شروط القاهرة لتطبيع العلاقات مع أنقرة

ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي المقيم في إسطنبول درويش خليفة أن وقف التدخل التركي في دعم المرتزقة والإرهاب في ليبيا ودول المنطقة من أبرز شروط القاهرة لتطبيع العلاقات مع أنقرة.

خليفة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز”، أوضح أن ما جرى بين مصر وتركيا يعكس رغبة البلدين في إتمام المصالحة، خاصة مع وجود رغبة تركية جامحة لإتمام المفاوضات، لافتًا إلى أن الوصول لهذه النقطة يتوقف على مدى قدرة الجانب التركي على تحقيق شروط القاهرة.

وأشار إلى من بين أبرز شروط القاهرة أيضًا التوقف عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية وإغلاق القنوات الفضائية التي تهاجم مصر وتبث بدعم تركي.

