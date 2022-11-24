صحة النواب تبحث حل فوضى حكومة الدبيبة في ملف علاج مرضى الأورام

عقدت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب اجتماعاً بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس اللجنة الدكتور ” نصر الدين مهنى “، حيث ناقشت اللجنة عدد من الملفات الصحية الهامة في مقدمتها ملف مرضى أطفال الأورام.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها لمدير مستشفى الأطفال المُكلف لتوضيح الوضع في المستشفى بشكل عام واوضاع أطفال مرضى الأورام بشكل خاص والأسباب التي أدت إلى وفاة عدد منهم وتأخير وصول الأدوية وعلاجهم ، كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها قانون النفايات الطبية ، بالإضافة إلى مناقشة المذكرة المُقدمة من مركز إعتماد المؤسسات الصحية بشأن قيام الحكومة منتهية الولاية بنقل عدد من الإدارات من وزارة الصحة إلى الحكومة من بينها لجنة العلاج بالخارج وإنشاء هيئات مثل الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان دون مراعاة النظم والتشريعات المعمول بها .