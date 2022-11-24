القطراني يؤكد ضرورة حل العجز بمصادر الطاقة الكهربائية في سلوق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2022

أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة فتحي باشاغا ــ رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية الخميس خلال لقائه عميد بلدية سلوق بشير الفاخري ضرورة الوقوف مع البلدية ودعمها، عبر لجنة الأزمة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية لإيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في مصادر الطاقة الكهربائية.

وشدد القطراني خلال اللقاء الذي جرى بمقر ديوان مجلس الوزراء على ضرورة الرفع من درجة جودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدية والتي تأتي ضمن خطة لجنة الأزمة أسوة بالبلديات الأخرى.

واستعرض اللقاء عددا من الملفات التي تتعلق بشؤون بلدية سلوق وسير عملها، ومشروعات الطرق ورصفها والمختنقات التي تعانيها مدينة سلوق بالإضافة إلى ملف شبكات المياه والكهرباء، خاصة فيما يخص العجز في شبكة الكهرباء بالمدينة.

وشارك في اللقاء وزير التربية والتعليم جمعة الجديد، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ووزير الاستثمار علي السعيدي، ورئيس إدارة المشروعات بالديوان إبراهيم دعباج وأحد حكماء مدينة سلوق الشيخ محمد سالم أهويدي.