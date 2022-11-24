أعضاء مكتب المحامي العام بمصراتة يستهجنون الحملة ضد الصور

العنوان-مصراتة

استهجن أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، “الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور”، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

جاء ذلك في بيان، اليوم الخميس، في وقفة أمام مقر مجمع المحاكم والنيابات مصراتة، وذلك رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور.

وحذر بيان نيابات مصراتة، “الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا”، داعيًا إلى الجميع للوقوف صفًا واحدًا في مواجهتهم بكل قوة، وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي.

وأوضح بيان نيابات مصراتة أن هذه الحملة جاءت بعد أن استعاد الجهاز القضائي هيبته ومكانته بفضل رجاله، وعلى رأسهم النائب العام.

وفي 17 نوفمبر الجاري، قدم عدد من الشخصيات، أبرزهم عضو المجلس الأعلى للدولة رئيسه السابق عبدالرحمن السويحلي، طعنًا بطريق النقض في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف الصديق الصور نائبًا عامًا.