ليبيا – رأى المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن النواب والدولة يريدان تكرار سيناريوهات الصخيرات عام 2015 وجنيف عام 2021 التي أعطتهم 8 سنوات في السلطة.

البكوش قال وفقًا لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: “تحصل على حكومة جديدة ومناصب سيادية الآن، وعد بإجراء انتخابات لاحقًا، وتبقى في السلطة لفترة أطول”.

وأكد على أن ليبيا تَعاني الأمرّين ويجب إقناع المجلسين بإجراء الانتخابات الآن وإلا سيتم طردهم.

Shares

The post البكوش: ليبيا تعاني الأمرّين ويجب إقناع مجلسي النواب والدولة بإجراء الانتخابات الآن وإلا سيتم طردهم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية