الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من التصعيد العسكري في سوريا والعراق

حذر الاتحاد الأوروبي، تركيا من التصعيد في سوريا والعراق، من خلال عملية “المخلب – السيف”، حيث تواصل أنقرة اعتداءاتها بشن غارات جوية عنيفة على مدار 10 أيام، مؤكدا أنه يواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، معربا عن قلقه من التصعيد الأخير وأعمال العنف في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

ودعا المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أنقرة، اليوم الخميس، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بشكل عاجل، مكررًا دعم الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار الكامل على مستوى البلاد في سوريا، والتزامه بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا والعراق”.